Un bambino di 4 anni è stato soccorso nella notte a Ronco Scrivia dopo essere caduto da una altezza superiore ai tre metri. Per consentire un soccorso più rapido è stato trasportato al Gaslini con l'elicottero Grifo visto che di notte l'A7 è chiusa per lavori. Sul posto sono intervenuti il personale medico del 118 e i carabinieri. Il bimbo è stato ricoverato in codice giallo, quello di media gravità.



