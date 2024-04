Synlab Baluardo diventa centro medicina accreditato Fmsi

Synlab Il Baluardo, società che offre servizi di diagnostica medica con 20 centri in Liguria annuncia un accordo con la Federazione Medico Sportiva Italiana (Fmsi). E' stata designata come "Centro Regionale accreditato alla Federazione Medico Sportiva Italiana", spiega una nota, "aprendo la strada a una serie di nuove opportunità nel settore della medicina sportiva avanzata".

La collaborazione con la Federazione e con il Coni di Synlab Liguria ha come obiettivi la erogazione di "servizi di alta qualità per atleti di ogni livello, siano essi normodotati o portatori di disabilità andando oltre la semplice certificazione dell'idoneità sportiva". "Con particolare piacere - sostiene Antonio Micillo, presidente del Coni Regionale - sottolineo questa significativa collaborazione tra la Fmsi e Synlab che potrà produrre importanti benefici per gli sportivi tesserati e non tesserati". Con questo accordo, la società accetta di aderire ai principi della Federazione Medico Sportiva Italiana ed in particolare "a prescrivere l'esercizio fisico anche per fini preventivi e terapeutici, sostenendo l'importanza di uno stile di vita attivo". Parteciperà inoltre a studi e ricerche epidemiologiche promosse dalla Fmsi per contribuire al progresso della medicina sportiva, ad assistere atleti di squadre nazionali e società sportive per ogni esigenza di carattere medico e funzionale, garantendo una completa assistenza nei loro percorsi sportivi, nella prevenzione degli infortuni e dell'overtraining".

"Siamo onorati - dichiara la direttrice Simona Lombardi -.

Possiamo supportare lo sportivo in ogni aspetto e ogni fase della preparazione, del recupero e della competizione, anche fornendo percorsi personalizzati sulla base di specifici obiettivi".



