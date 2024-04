Operai travolti da lastre vetrate in cantiere navale alla Spezia

Due operai sono stati travolti da lastre di vetro pesanti 300 chilogrammi mentre lavoravano in un cantiere navale alla Spezia, entrambi sono stati ricoverati in codice rosso all'ospedale Sant'Andrea con traumi sul corpo e fratture alle gambe, uno è stato operato d'urgenza.

Secondo i primi accertamenti le lastre si sarebbero sganciate da un macchinario che le conteneva vicino all'area dove stavano lavorando i due operai. Immediato l'intervento sul posto del 118.

Le segreterie di Cgil, Cisl, Uil, Fiom, Fim e Uilm ribadiscono che "bisogna fare piena luce sulla dinamica dell'incidente sul lavoro, che poteva avere conseguenze ben più gravi. La sicurezza sul lavoro deve essere una priorità assoluta, a partire dal mondo degli appalti. Servono più ispettori e più controlli, e bisogna coinvolgere la popolazione, a partire dalle scuole, in una grande campagna di informazione e prevenzione. Come sindacati esprimiamo la massima solidarietà ai lavoratori colpiti ed alle famiglie".



