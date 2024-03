Toti, grazie a folla Vernazza studenti non pagano abbonamento

"Stamani a Vernazza strade affollate, locali pieni, alberghi al completo, nonostante il tempo non sia dei migliori. E grazie al biglietto del treno pagato da questi turisti (un biglietto che costa meno di una corsa in funivia o un vaporetto di Venezia) gli studenti della Liguria non pagano l'abbonamento per andare a scuola, i pendolari non hanno avuto aumenti e i cittadini delle Cinque Terre hanno l'80% di sconto sui treni. Buona Pasqua anche a chi le sbaglia tutte da sempre e continua a parlare". Così scrive il presidente della Liguria Giovanni Toti sulla sua pagina Facebook.



