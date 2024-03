Rigassificatore, Toti "a Roma partita Commissione di Via"

"Sul rigassificatore si stanno facendo tante polemiche e grande propaganda ma c'è poca precisione: in questo momento parte a Roma la commissione nazionale di Via dopo che abbiamo individuato la versione definitiva dei tracciati a terra e a mare da parte dell'ente attuatore che è Snam". Lo ha detto il governatore Giovanni Toti oggi a margine dell'open day di Villa Zanelli, rispondendo a chi gli chiedeva cosa pensasse della posizione del sindaco di Quiliano che, richiesto di indicare il posizionamento della pompa per avviare il rigassificatore una volta che fosse collocato a Vado Ligure.

"Al netto delle chiacchiere e della speculazione che fa leva sulla paura - ha proseguito Toti - la Commissione di Via, circa 130 enti della Repubblica, esprimeranno il loro parere sulla pericolosità per esseri umani ed ecosistema: parlo di Ispra, del Comando dei Vigili del fuoco e delle Capitanerie, dei Servizi tecnico nautici del Mit e di tanti altri. Si esprimeranno e diranno se quella collocazione è compatibile con la sicurezza di cose, persone e ambiente. Una volta che la Commissione di Via avrà parlato mi auguro che tutti i rappresentanti delle istituzioni rispettino quello che è un parere tecnico di un ente della Repubblica. Altrimenti vuol dire ritenere che la Repubblica intenda deliberatamente e in concorso con i principali enti di un Paese affossare il territorio o mettere a rischio le persone"



