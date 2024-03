Rigassificatore, Pd "da Toti ulteriore insulto alle istituzioni"

"Toti fuori controllo: allibiti dalle dichiarazioni sul rigassificatore a margine dell'ennesima passerella in occasione della apertura di Villa Zanelli.

Ulteriore insulto alle istituzioni. A fronte delle continue spiegazioni dei sindaci e delle amministrazioni locali sui motivi di contrarietà al progetto, oggi dimostra tutta la sua mancanza di rispetto verso chi, per dovere e per senso di responsabilità, tutela i propri cittadini e il proprio territorio". Così il consigliere regionale e vicecapogruppo Pd in Regione Liguria Roberto Arboscello commentando le parole di Toti sul rigassificatore.

"Liquidare chi ogni giorno lavora per la propria comunità con un 'se ne lava le mani' è inaccettabile - scrive Arboscello -. I sindaci non se ne lavano le mani. I sindaci stanno dicendo in tutti i modi che quel progetto è incompatibile con i loro territori, che i loro cittadini non lo vogliono e che non sono disposti a indicare soluzioni diverse dal non portare a Savona Vado il rigassificatore. Ha deciso di scegliere lui - conclude Arboscello - ? Sappia che ha deciso contro il volere di un territorio compatto e fa bene a dire che se ne assume piena responsabilità"



