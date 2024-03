Cinema, premio 'Portofino Days' per la carriera a Roncato

"I Portofino Days sono un'ottima occasione per parlare delle grandi opportunità che il settore audiovisivo porta al territorio, ospitare grandi produzioni cinematografiche, televisive e pubblicitarie è ormai una vocazione per la Liguria, come dimostrano le tante serie tv di successo ambientate nella nostra Regione". Così il presidente della Regione Liguria e assessore alla Cultura Giovanni Toti è intervenuto alla serata inaugurale dei 'Portofino Days', la tre giorni dedicata al mondo delle fiction e del cinema in programma fino a domenica 24 marzo nel borgo ligure icona nel mondo.

"Serie come quella dedicata al ligure Mameli, 'Blanca' o 'Petra', e i tanti eventi e rassegne a tema cinematografico che hanno sede in Liguria, - ricorda Toti - come i 'Portofino Days' in corso in questi giorni o il 'Riviera International film festival' di Sestri Levante. Ospitare i set è inoltre un'occasione unica per mostrare al mondo l'unicità dei nostri panorami, della nostra natura e delle nostre città, con ricadute importanti sul turismo e su tutti settori economici ad esso collegati. Cinema e serie tv, dunque, non sono solo una preziosa forma di espressione artistica e culturale, ma anche un volano per l'economia della Regione".

Presenti all'evento anche il vice presidente e assessore al Marketing Territoriale Alessandro Piana e la coordinatrice delle Politiche culturali di Regione Liguria Jessica Nicolini. Nel corso della serata il presidente Toti ha consegnato il premio 'Portofino Days' per la carriera all'attore Andrea Roncato e il premio 'Portofino Days' per il miglior attore a Daniele Pecci.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA