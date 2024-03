Export cantieristica nautica 2023 sale a 4 miliardi (+15,9%)

Nel 2023 la produzione cantieristica della nautica da diporto italiana ha registrato il suo anno migliore in assoluto, raggiungendo la cifra record di 4 miliardi di euro di export, in crescita del 15,9% rispetto al al 2022. Tra i primati la confermata leadership a livello globale nella produzione italiana di superyacht con 600 yacht commissionati e/o in costruzione, per oltre 22.000 metri lineari complessivi, che rappresentano il primato assoluto del 51,4% di ordini nel mondo. E' quanto emerge dai dati elaborati da Fondazione Edison contenuti nella sesta edizione di "La Nautica in Cifre Monitor - Trend di mercato 2023/2024", rapporto statistico realizzato dall'Ufficio Studi di Confindustria Nautica.

Il sentiment sull'anno 2024, rilevato dopo i boat show invernali, conferma una differenziazione dell'andamento del fatturato fra la produzione di alta gamma e la cantieristica sotto i 24 metri.

L'industria italiana dei superyacht si conferma leader globale, crescendo con ritmi più moderati rispetto al triennio appena concluso.

Per quanto riguarda il mercato della piccola nautica, nel 2024 è prevista una contrazione in alcuni segmenti di prodotto e in alcune aree geografiche, in gran parte determinata da fattori congiunturali esterni al mercato. Su queste basi, il 2024 si palesa come un anno articolato, con previsioni di fatturato in crescita per il 32%, stabili per il 32% e di riduzione per il 36% del campione e con un portafoglio ordini che, allo stato, cresce o risulta stabile rispetto a 12 mesi fa per il 44% delle aziende intervistate.

Allo stesso tempo, nel comparto degli accessori e dei motori, il 2024 è considerato come un anno di transizione. Dal settore del turismo nautico emergono le buone prospettive del 2024 per le aziende del charter: la totalità degli intervistati dichiara che l'anno appena iniziato sarà ancora migliore del precedente.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA