A Piaggio Aerospace nuova certificazione dalla Difesa + rpt +

Piaggio Aerospace, la società attiva nel settore aeronautico, è stata recentemente autorizzata dal Ministero della Difesa a tenere corsi di formazione sulle configurazioni militari del suo velivolo di punta, il P.180. La certificazione, rilasciata nei giorni scorsi dal segretariato generale della Difesa e Direzione nazionale degli armamenti attraverso la Direzione degli armamenti aeronautici e per l'aeronavigabilità, consente all'azienda ligure di erogare al personale di manutenzione militare corsi teorici e pratici basati su requisiti comuni definiti dalla European Defence Agency e validi per l'ottenimento della Military aircraft maintenance licence.

"Tale conferimento - si legge nella nota - consolida ulteriormente il ruolo strategico del gruppo nel comparto Difesa. In tale settore, Piaggio Aerospace cura, tra l'altro, la manutenzione di motori aeronautici quali i Viper delle Frecce Tricolori, oltre a vantare considerevoli competenze nella progettazione, produzione e manutenzione di sistemi a pilotaggio remoto, aeroambulanze e velivoli special mission".

"La certificazione per il rilascio di corsi di formazione rappresenta un ulteriore riconoscimento del know-how di Piaggio Aerospace da parte delle Forze Armate - ha detto Manuela Ramella, chief technical officer e quality manager di Piaggio Aerospace - e offre all'Azienda l'opportunità di contribuire attivamente all'implementazione di una strategia di armonizzazione dell'aeronavigabilità militare all'interno dell'Unione Europea".



