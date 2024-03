Erzelli, Bucci "serve piano industriale che porti qui aziende"

"L'obiettivo che avevamo nel 2004 è stato un po' tradito: in questi venti anni non si è fatto lo sviluppo come doveva essere, la speculazione edilizia ha forse preso il sopravvento rispetto alla volontà di creare un parco tecnologico come si deve, ed è questo ancora quello che manca.

Sono molto contento che l'università abbia deciso di venire qui, che ci sarà l'ospedale tecnologico e l'iit, ma questo non vuol dire che il sogno di prima è stato attuato: c'è bisogno di lavorare, serve un piano industriale che possa portare qui le aziende del comparto". A dirlo il sindaco di Genova Marco Bucci, a margine del convegno sulla rigenerazione urbana di Erzelli.

"La mia, però, non è una critica - ha detto Bucci - ma un'esortazione a pensare che non è tutto concluso ma che stiamo appena partendo, anche se con molto ritardo rispetto al 2004, e sono certo che se ci rimboccheremo le maniche come abbiamo sempre fatto riusciremo a raggiungere anche questo risultato".

Il sindaco ha ricordato di essere stato tra i primi a credere nella creazione del Parto tecnologico. "Quando ho iniziato con altri 50 azionisti nel 2004 a costruire Erzelli, avevo pensato di mettere assieme pochi soldi per costruire un villaggio scientifico e tecnologico - ha detto -. Le aspettative erano diverse rispetto a quello che è successo oggi: sono contento che ci siano due edifici con tante aziende, e ho contribuito anche io portando qui Liguria digitale,. Con qualche difficoltà ma alla fine è stato un successo per tutti. Vorrei però che ci fossero tante aziende".

Rixi, "funicolare per Erzelli quando ci sarà ospedale"

"Facciamo cose con logica, non opere che rimangono incompiute"

"I tempi della funicolare per Erzelli saranno compatibili con la costruzione dell'ospedale e del complesso di ingegneria, oggi non servirebbe. Abbiamo intenzione di fare le cose in maniera logica e non opere che poi rimangono incompiute, e il cronoprogramma sarà sinergico rispetto alle varie realizzazioni". Lo ha detto il viceministro del Mit Edoardo Rixi a margine del convegno dedicato alla rigenerazione urbana ad Erzelli. "Ci sono parti di questo paese dove sono state realizzate le infrastrutture senza che siano finiti i complessi, e noi siamo qui anche per presidiare i tempi. L'impegno del governo è quello di creare connettività - ha spiegato - e quindi anche la realizzazione del sistema di collegamento con la stazione di Erzelli. L'importante è che quest'area diventi finalmente un polmone per la città dove ci sia università e struttura ospedaliera collegata con rete autostradale, sistema aeroportuale ed interconnesso con l'intera regione - ha sottolineato -. Oggi dobbiamo garantire la mobilità dei nostri cittadini, il raggiungimento dei servizi in tempi utili per efficientare il sistema sanitario e quello di trasporti e mobilità sempre più compatibile dal punto di vista ambientale utilizzando a pieno gli spazi. Abbiamo impiegato tanto tempo a creare un'area verde qua, finire questa realtà con le strutture previste e mai realizzate è una scommessa importante".

Bonomi "ospedale Erzelli, proposta pubblico-privato da WeBuild"

"Significa investimento privato e gestione pubblica"

"Abbiamo per mesi ragionato con WeBuild che, proprio nei giorni scorsi, ha rotto gli indugi e ha manifestato a Regione Liguria la volontà di presentare una proposta di partenariato pubblico-privato per la realizzazione dell'ospedale" Lo ha detto Giuseppe Bonomi, ad di Genova High Tech che, a margine del convegno Il progetto di rigenerazione urbana in corso agli Erzelli, ha fatto il punto sul nuovo ospedale che troverà spazio ne parco scientifico e che potrà contare su un centro nazionale di ricerca in medicina computazionale. "Significa un investimento totalmente privato e una gestione che nel nostro caso sarà interamente pubblica - spiega Bonomi -. Dobbiamo uscire dagli ideologismi e comprendere che, se non c'è questa forte cooperazione tra pubblico e privato, piani di rigenerazione urbana di queste dimensioni non riescono ad essere attuati". L'incontro è stato anche occasione per dare un primo cronoprogarmma dell'opera. "Ora ci vorranno quattro mesi di lavoro intenso perché WeBuild possa presentare la proposta alla Regione - spiega Bonomi - che dovrà valutarla, nel caso dichiararla di pubblico interesse e aprire una gara che avrà per oggetto la concessione delle aree per la costruzione e la gestione, in senso tecnico, dell'ospedale. Credo che questo percorso possa essere completato entro il 2025, forse anche entro il primo semestre se corriamo. Poi ci vorranno circa tre anni e mezzo di lavori, arriviamo al 2028-2029, ma è un'indicazione molto di massima".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA