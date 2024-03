Clia cruise week: Toti, "Genova primo hub settore in Europa"

"Un evento di straordinario successo, con nomi di primissimo piano del mondo crocieristico e che ha avuto l'onore di ospitare il ministro del Turismo Daniela Santanchè, il ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare Nello Musumeci oltre al viceministro alle Infrastrutture e ai trasporti Edoardo Rixi". Lo scrive in una nota il governatore ligure Giovanni Toti che ha partecipato alla seconda giornata di Clia european cruise week al Porto Antico di Genova.

"Grande successo anche per il Clia innovation expo con 130 stand e 180 aziende provenienti da tutta Europa che hanno proposto prodotti, innovazioni e tecnologia confrontandosi con i manager delle compagnie - aggiunge Toti - Genova e la Liguria sono sempre più capitali del settore: eventi come questo lo confermano ancora una volta e consacrano la nostra città come principale hub dell'economia del mare a livello europeo e tra i principali punti di riferimento nel mondo. Qui alla European Cruise Week si incontrano e si confrontano i principali operatori e stakeholder, e si delineano le direttrici dello sviluppo e del futuro di un settore che ha enormi margini di crescita e rappresenta una grande occasione di sviluppo per il nostro territorio".



