Dipartimento metropolitano ortopedia per abbattere liste attesa

(ANSA) - GENOVA, 19 GIU - Implementazione delle prestazioni specialistiche ortopediche con l'introduzione di modelli gestionali per rendere più efficienti i percorsi assistenziali e riabilitativi. Questi i cardini del neo dipartimento interaziendale metropolitano di ortopedia (Dimo) di Regione Liguria. Obiettivo finale della progettualità, che vede partner Asl3, Asl4 e Ospedali Galliera, il contenimento delle fughe extra-regione e anche l'attrazione di pazienti da altre regioni.

La nuova realtà prevede il coinvolgimento delle tre ortopedie: per il Galliera ortopedia delle articolazioni diretta da Claudio Mazzola, per Asl3 Ortopedia e Traumatologia diretta da Luca Pandolfo. per Asl4 ortopedia protesica e delle articolazioni diretta da Pierluigi Cuomo. "L'attivazione di questo dimo - ha detto l'assessore regionale alla Sanità Angelo Gratarola - è un ulteriore passo avanti rispetto al progetto attivato poco più di un anno fa tra il Galliera e la Asl4: grazie alla partecipazione di Asl3 l'obiettivo è incrementare l'offerta di prestazioni ortopediche con la messa a fattor comune delle migliori professionalità oltre che di risorse e spazi all'ospedale N.S.di Montallegro di Rapallo. Si tratta di un modello organizzativo efficace che consentirà, con l'aumento sensibile dei volumi di interventi annui, di diminuire le liste d'attesa".

"Avviamo un nuovo modello gestionale che ci permetterà di incardinare un meccanismo virtuoso e pubblico finalizzato per abbattere liste di attesa - spiega Luigi Carlo Bottaro, dg Asl3 - . I cittadini potranno avvalersi di una équipe caratterizzata da professionisti che rappresentano una eccellenza. È proprio grazie a questo mix di elementi che il nuovo dimo potrà rappresentare anche un importante polo di attrazione didattica".

Il dipartimento, diretto da Claudio Mazzola, costituirà un centro di attività ortopedica in grado di implementare l'offerta di prestazioni ortopediche e al contempo di potenziare l'attività elettiva per gli ortopedici traumatologi delle aziende metropolitane. Al momento l'attività si concentrerà sull'effettuazione di prestazioni ortopediche per patologie che richiedono sostituzione protesica. Verrà costituita un'unica lista d'attesa. (ANSA).