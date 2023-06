Torna alle Cinque Terre il festival 'Un mare di discorsi'

(ANSA) - GENOVA, 10 GIU - Torna il festival "Un mare di discorsi", incontri alle Cinque Terre dedicati alla divulgazione, musica, sport, letteratura e dibattiti sulla sostenibilità e il cambiamento climatico dal 16 al 25 giugno. La seconda edizione del festival, di cui è direttore artistico Dario Vergassola, prevede sei serate nei comuni di Riomaggiore e Vernazza. Appuntamenti gratuiti e di qualità che ampliano l'offerta culturale di questi borghi famosi in tutto il mondo con l'obiettivo di donare qualità degli appuntamenti rispettando sempre la cornice naturale che li ospita. "La cultura - ha detto la presidente del Parco Donatella Bianchi - è una leva importante per ridisegnare il turismo in chiave sostenibile. Un mare di discorsi e' un festival "site specific", a misura di Parco, perché l'unicità dei luoghi e l'eccellenza degli ospiti diventano coprotagonisti esaltandosi a vicenda, per offrire pagine di intrattenimento culturale oltre le Cinque Terre da cartolina, in un incontro tra comunità locale e visitatori attraverso il potere universale dell'ascolto e della parola".

"Come si dice - ha aggiunto il direttore artistico Dario Vergassola -, non c'è uno senza due e quindi rieccoci con i nostri discorsi a riempire il mare delle Cinque Terre. Ci sono un sacco di ospiti che metteranno tutti d'accordo, locali e foresti. Ospiti che malgrado l'intervistatore sono stati così colpiti dalla bellezza dei nostri posti da accettare il nostro invito". Tra gli ospiti annunciati Federico Buffa, Luca Mercalli, Federica pellegrini, Stefano Boeri, Cecilia Sala, Serena Dandini, Barbascura X. (ANSA).