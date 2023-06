Sito Gb, Radrizzani impegna stadio Leeds per comprare la Samp

(ANSA) - GENOVA, 01 GIU - Elland Road, lo stadio del Leeds, come garanzia bancaria per il prestito da 30 milioni di euro per acquistare la Sampdoria. Sarebbe questa, secondo il sito 'The Athletic', la mossa di Andrea Radrizzani, proprietario del club inglese ma anche dell'impianto, che ha scatenato la reazione dei tifosi della storica squadra appena retrocessa in Championship.

Lo stadio sarebbe stato dato dunque in pegno a Banca Sistema per poter effettuare anche l'aumento di capitale. Secondo gli accordi, aggiunge ancora The Athletic il prestito verrebbe rimborsato entro due anni con interessi annui tra il 6 e il 9%, ma nell'intesa c'è anche la possibilità che la scadenza venga estesa fino a dieci anni dalla firma. A questo punto, rivela il quotidiano, potrebbe anche saltare la cessione del Leeds alla 49ers Enterprises, azionista di minoranza della società, che non avrebbe avuto notizia di questa operazione. Da quanto filtra Radrizzani avrebbe ceduto le sue quote per una cifra vicino ai 150 milioni di sterline. (ANSA).