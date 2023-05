Pistacchi, spero che nessuno voglia imporre ai miei cosa fare

(ANSA) - GENOVA, 16 MAG - Con il suo 22,46% dei voti raccolti Diego Pistacchi, candidato dalle segreterie dei partiti del centrodestra e terzo nella corsa a carica di sindaco di Sestri Levante, potrà essere l'ago della bilancia nel ballottaggio tra il candidato del centrosinistra Marcello Massucco e il candidato civico di centrodestra Francesco Solinas.

"Ma vorrei ribadire come già detto che i voti non sono miei e come non pretendo di governarli spero che nessuno voglia imporre a chi mi ha sostenuto cosa fare" dichiara. Un messaggio preciso per i due candidati che andranno al ballottaggio tra due settimane.

"Al momento sto ascoltando tutte le posizioni - prosegue Pistacchi - e nelle prossime ore mi vedrò con le liste che mi hanno appoggiato. A loro esporrò come sono andate le cose e ognuno potrà trarre le conclusioni anche su come comportarsi al ballottaggio".

Non c'è stato però ancora un confronto tra quelli che sono stati definiti come i due rappresentanti del centrodestra. "Con Solinas abbiamo avuto per ora solo un incontro fugace a fine spoglio in un momento non opportuno, mentre facevo un'intervista e posso solo dire che la mia porta è naturalmente aperta. Mi auguro comunque che Solinas voglia interpretare il centrodestra che è quello che governa la Liguria, quello dei si e non quello dei veti, un centrodestra propositivo".

Un Solinas che ha raccolto il 28,82%% dei voti alle spalle di Massucco il più votato con il 34,99%. Una tornata elettorale ben diversa rispetto a quella precedente quando Valentina Ghio candidata del centrosinistra vinse al primo turno con il 52% dei voti mentre lo sfidante Gian Paolo Benedetti del centrodestra raccolse il 38%. Confrontando le due tornate elettorali colpisce il calo dei consensi del centrosinistra, 18% in meno rispetto all'ex sindaca ora deputata, così come Pistacchi ha raccolto il 16% in meno rispetto a Benedetti, Solinas dunque non ha "pescato" solo nell'elettorato di centrodestra ma anche a sinistra avendo raggiunto il 28%. (ANSA).