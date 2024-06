Trump, da Zelensky richieste fondi senza fine, la risolverò

"Il miglior venditore di tutti i tempi. Ogni volta che viene negli Stati Uniti va via con 60 miliardi di dollari. Lo sapete che mi piace Zelensky, nella bufala del mio primo impeachment ha detto che non lo avevo minacciato. Ma è il miglior venditore della storia: viene qui va via con 60 miliardi e ogni volta che torna a casa dice che gli servono altri 60 miliardi. E' una cosa che non finisce mai. La risolverò prima di entrare alla Casa Bianca come presidente-eletto. Deve finire". Lo ha detto Donald Trump ribadendo che con lui alla Casa Bianca la guerra in Ucraina non sarebbe mai scoppiata e che risolverà il conflitto appena eletto.



