Muzio, 'Gli elettori di Pistacchi puntino su Solinas'

(ANSA) - SESTRI LEVANTE, 16 MAG - ''In politica i voti non si sommano. Se gli elettori di Diego Pistacchi vorranno condividere la nostra proposta ne saremo felici', altrimenti cercheremo altrove i voti per vincere"'. A parlare è Claudio Muzio, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale che per le comunali a Sestri Levante si è tolto la casacca azzurra per lanciare un progetto di amministrazione civica con candidato sindaco Francesco Solinas che ha portato il candidato del centrosinistra Marcello Massucco al ballottaggio. Già questo rappresenta un risultato per il civismo di centrodestra, perché Sestri è una delle roccaforti rosse in Regione. Muzio, insieme ad alcuni esponenti della Lega locale che sono stati commissariati, è stato il regista di questa operazione, ha sempre detto che per vincere a Sestri i partiti dovevano fare un passo indietro e il risultato conferma la sua intuizione. Massucco ha chiuso con il 34,99% dei consensi, Solinas ha ottenuto il 28,82 e Pistacchi, il candidato scelto dalle segreterie dei partiti di centrodestra con la Lista Toti e l'Udc, il 22,46%. Ciò evidenzia che se il centrodestra anzicheé giocare un derby fosse stato insieme poteva strappare il Comune al centrosinistra già al primo turno.

"Sono soddisfatto del risultato - dice Muzio- perché ai sestresi è piaciuta la proposta del candidato sindaco civico, Solinas si è presentato senza i simboli dei partiti e con tre liste civiche. A Sestri c'è voglia di voltare pagina e di puntare sulle persone più che sui partiti. In campagna elettorale abbiamo incontrato migliaia di persone ed abbiamo avuto la certezza che svincolarsi dai partiti sarebbe stata la mossa vincente. Ecco perché - continua Claudio Muzio (già sindaco di Casarza Ligure) mi sono spogliato dal mio ruolo politico battendomi con Solinas, con la certezza che per battere la sinistra conservatrice che governa nella Bimare da oltre 30 anni fosse opportuno non presentarsi con i simboli di partito.

Ora sotto con il ballottaggio. Agli elettori di Pistacchi dico di guardare con fiducia al nostro progetto''. (ANSA).