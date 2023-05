Massucco, -18% rispetto a 2018? Voti dispersi, troppi candidati

(ANSA) - GENOVA, 16 MAG - Rispetto alla precedente tornata elettorale a Sestri Levante colpisce il dato deI centrosinistra che nel 2018 aveva permesso con il 52% dei voti a Valentina Ghio di essere eletta al primo turno. Cinque anni dopo Marcello Massucco, candidato del centrosinistra, si è fermato al 35% e andrà al ballottaggio.

"Intanto diciamo che è un dato del centrosinistra e non del Pd visto che il partito democratico non era presente con il suo simbolo - tiene a precisare Marcello Massucco - i motivi li ricerco nel fatto che cinque anni fa c'era stata meno dispersione oltre al fatto che i candidati a sindaco erano quattro e non sette come in queste elezioni. Comunque andiamo al ballottaggio in testa con il 35% in pratica 3.103 elettori ci hanno premiato con il loro voto".

"Ora siamo in due: sinistra contro destra - sottolinea Massucco- e non mi si continui a parlare di Solinas candidato civico, non solo per la presenza di rappresentanti di Forza Italia e della Lega Nord. Oggi il presidente della Regione, Giovanni Toti, che è venuto due volte a Sestri Levante in campagna elettorale a sostegno di Pistacchi nonostante la sconfitta , ha dichiarato di votare tutti per Solinas e questo da una parte certifica la destra del candidato, dall'altra dimostra la poca neutralità da parte di chi fino a ieri ha sostenuto l'esatto contrario ''