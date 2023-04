25 Aprile: su maxischermo le frasi omaggio alla Resistenza

(ANSA) - GENOVA, 25 APR - In occasione delle celebrazioni del 25 aprile Regione Liguria ha annunciato che sulla facciata del palazzo della Regione in Piazza De Ferrari verranno proiettate alcune frasi "che i grandi protagonisti della cultura e della politica italiana, liguri e non solo, hanno dedicato alla lotta di Resistenza".

A scorrere sul maxischermo saranno tra gli scritti, tra i tanti, di Aldo Moro, Liliana Segre, Cesare Pavese. Italo Calvino, Piero Calamandrei, Gianni Rodari e Bertolt Brecht.

"Frasi diverse, pronunciate da persone a loro volta molto diverse tra loro per storie e ruolo, ma accomunate da un profondo attaccamento alla democrazia e convinte della necessità di ricordare sempre il sacrificio di chi ha lottato per la libertà". (ANSA).