Edili in corteo a Genova contro crediti incagliati, falliamo

(ANSA) - GENOVA, 21 MAR - "Abbiamo creduto in uno Stato che promette ma non mantiene", "fallire per eccesso di crediti", "cessioni impagate, imprese rovinate", "Stato schiavo delle banche". Sono alcuni slogan scritti sugli striscioni dei mezzi da lavoro, con i quali gli edili del gruppo "basta crediti incagliati" sfilano in corteo a Genova. Sono partiti da Staglieno e Campi. Sulle strade ci sono diverse centinaia di mezzi: i due cortei confluiranno in via Gramsci per unirsi ai manifestanti a piedi, in Piazza De Ferrari e dirigersi verso la Prefettura. La protesta è portata avanti da un gruppo indipendente che in pochi giorni ha coagulato la protesta di centinaia di imprese edili, di artigiani , fornitori, professionisti del settore, che chiedono lo sbocco dei crediti fiscali. Alla protesta, che crea disagi al traffico cittadino, hanno aderito alcune centinaia di imprese.

Gli organizzatori stimano che nella sola città metropolitana di Genova ci sono1908 imprese edili con 9100 dipendenti e a oggi risultano già "incagliati" 350 milioni di crediti a cui a breve si aggiungeranno 450 milioni di crediti maturandi. I debiti insoluti dei general contractor nei confronti delle imprese ammontano ad altri 100 milioni.

"E' da tanto tempo che chiediamo di essere ascoltati, le imprese sono cariche di denaro virtuale ma non potendo ottenerlo rischiano di chiudere, servono risposte in tempi brevissimi non in cinque o sei mesi", dice Carlo De Romedis, imprenditore e tra i promotori della protesta. Gli organizzatori dicono che in corteo saranno circa 500 i mezzi da lavoro tra camion, ruspe e furgoni e sottolineano che non si tratta di un'iniziativa sindacale, ma è una protesta spontanea di un gruppo di imprenditori. (ANSA).