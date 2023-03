Edili a Genova contro crediti incagliati, presidio

Ha preso il via in piazza De Ferrari a Genova il presidio delle imprese che aderiscono al gruppo "stop ai crediti incagliati" che questa mattina hanno dato vita ad un corteo con oltre 500 mezzi che ha percorso le strade cittadine fino alla prefettura.

I mezzi adesso sono parcheggiati in un lungo serpentone che si snoda per quasi tutta via XX Settembre. "Quello che vogliamo dare è un segnale- spiegano gli organizzatori- di un malessere delle imprese che rischiano di fallire per il problema dei crediti incagliati". Il presidio proseguirà sino al pomeriggio. Si è sciolto poco dopo le 13.30 il presidio delle imprese dell'edilizia che questa mattina hanno sfilato con il loro mezzi lungo le strade del centro di Genova. I lavoratori a poco a poco hanno lasciato la piazza e le vie del centro dove avevano collocato gli oltre 500 mezzi che sono sfilati in corteo. Una manifestazione che ha superato le aspettative degli organizzatori e che è servita, spiegano, "per dare un segnale alla città del malessere che stanno vivendo le imprese dell'edilizia".