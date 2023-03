Edili: al vaglio piattaforma per collocare crediti incagliati

L'immediata convocazione di un tavolo tecnico per aprire una piattaforma di collocamento dei crediti fiscali derivanti dal superbonus in Liguria. La sollecita il Consiglio regionale della Liguria attraverso l'approvazione all'unanimità di un ordine del giorno in concomitanza con la protesta dei lavoratori edili genovesi contro il taglio del superbonus.

Il documento firmato da tutti i gruppi consiliari impegna la Giunta Toti "a promuovere un'azione di sensibilizzazione presso le sedi istituzionali sui crediti del superbonus incagliati, nonché ad attivare un tavolo tecnico per valutare le azioni necessarie a un incontro tra domanda e offerta per la cessione dei crediti fiscali aprendo una piattaforma di collocamento dei crediti fiscali del superbonus sul territorio ligure". (ANSA).