I 7 campi da tennis più spettacolari d'Europa

Sulla scia dell'entusiasmo per Jannik Sinner, numero uno al mondo, andiamo alla scoperta dei campi da tennis più spettacolari del Vecchio Continente con la piattaforma di viaggi Omio. Con vista sul mare o incastonati tra i monti, storici o all'avanguardia, essenziali o extra lusso, ecco i 7 campi più belli e attenti all'ambiente, raggiungibili anche con i mezzi pubblici.

In uno scenario unico affacciato sulle valli alpine svizzere e sul Lago dei Quattro Cantoni, il centro Diamond Domes, all'interno del Bürgenstock Resort - che ha appena ospitato il Summit per la Pace in Ucraina - è dotato delle più moderne attrezzature sportive e di campi da tennis indoor e outdoor. Qui è possibile frequentare corsi con insegnanti qualificati e, per un'esperienza più esclusiva, partecipare a eventi d'eccezione con Lux Tennis Ambassadors: il prossimo 3 agosto, per esempio, le lezioni saranno guidate dal campione slovacco Dominik Hrbatì.

Amatissimo da Marin Čilić, che qui si è allenato diverse volte, il campo verde e blu sull'isola croata di Korčula vanta una vista sull'Adriatico senza paragoni. Completamente esposto al sole, è perfetto per regalarsi una partita tra una nuotata e l'altra.

The Couch, campo da tennis arancione di design, sembra uscito direttamente da un film di Wes Anderson: progettato dallo studio olandese Mvrdv Architects sorge nel quartiere di IJburg, a est del centro di Amsterdam. La struttura combina il concetto di club, ricavato all'interno, con la tribuna allestita sul tetto che può ospitare fino a 200 spettatori.

Situati sul promontorio di Cap d'Antibes, i 5 campi in terra rossa circondati dai pini d'Aleppo, palme e ulivi sono un'eccellenza del jet set internazionale della Costa Azzurra. Sono un perfetto regalo per gli appassionati di tennis che soggiornano all'Hotel du Cap-Eden-Roc.

Al sesto piano di un imponente edificio Art Déco a due passi dal Champ-de-Mars a Parigi, La Cavalerie Club, storico club privato progettato negli anni '20 dal famoso architetto francese Farradèche, vanta una terrazza nascosta con una vista spettacolare sulla Torre Eiffel; la lista d'attesa per scendere in campo è lunga, ma merita una visita per ammirarne l'architettura a nido d'ape.

Immerso nella pittoresca campagna scozzese, a un'ora da Glasgow e da Edimburgo, il campo da tennis viola si trova all'interno della tenuta vittoriana di Cromlix, ristrutturata nel 2023 dai coniugi Murray. Qui il tennis è uno stile di vita e gli ospiti sono invitati a scendere in campo utilizzando l'attrezzatura messa a disposizione dalla maison o a seguire le lezioni private o di gruppo, a partire da 100 sterline all'ora.

Nella selvaggia Folegandros delle Cicladi la vacanza è all'insegna del mare e degli spostamenti tra un'isola e l'altra. I più sportivi non possono perdersi il campo ceruleo con pavimento antiurto e luci che lo illuminano anche dopo il tramonto tra le selvagge colline di Folegandros, punteggiate da casette bianche.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA