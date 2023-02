Una app fa parlare in video con il farmacista da casa

La possibilità di parlare direttamente in videochiamata con il proprio farmacista, di prenotare visite ed esami medici, di richiedere i farmaci delle proprie prescrizioni e di averli sempre sotto controllo, nella propria agenda online. Sono le possibilità offerte da "La farmacia online", una app per cellulare sviluppata da Farmacie Genovesi, la società controllata dal Comune di Genova che conta nove farmacie sul territorio. "La scelta di sviluppare questa app è strettamente legata alla nostra missione - spiega Massimiliano Cattapani, amministratore unico di Farmacie Comunali - che è quella di essere farmacie di servizi a forte vocazione sociale. Questa riteniamo sia un'ottima opportunità per avvicinare i genovesi".

La app, già attiva da alcune settimane e presentata oggi a Palazzo Tursi, permette un dialogo interattivo semplice e veloce tra utente e farmacie."Questa non è una app di e-commerce ma di servizio - aggiunge il direttore generale di Farmacie Genovesi, Marco Rissoglio - attraverso la quale è possibile entrare direttamente in farmacia da remoto e avere disponibilità di servizi, a partire dal colloquio diretto con il farmacista attraverso una video chat".

Un progetto fortemente voluto e agevolato anche dall'amministrazione comunale, nell'ambito di una valorizzazione delle controllate attraverso lo sviluppo e il lancio di progetti innovativi. "Crediamo che Farmacie Genovesi, con La Farmacia Online - spiega l'assessore, Matteo Campora - compia un deciso passo nel voler essere sempre di più un punto di riferimento per tutti i genovesi nell'ambito della salute e della cura di sé stessi e dei propri cari". (ANSA).