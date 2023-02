A fuoco sottotetto palazzina Lavagna, sfollati e un intossicato

(ANSA) - GENOVA, 17 FEB - Alcune persone sfollate e un intossicato: è questo il bilancio di l'incendio del tetto di una palazzina che si è sviluppato dopo le 15 a Cavi di Lavagna. Sul posto vigili del fuoco di Chiavari e una squadra di Genova per domare le fiamme partite dal sottotetto per cause in via di accertamento. Sul posto vigili urbani carabinieri e personale del 118 per un principio di intossicazione di una persona che si trovava nella abitazione .I danni sono ingenti, la palazzina è stata dichiarata inagibile.

Un incendio analogo, il 14 febbraio, aveva reso inagibile un palazzo a Genova. In quel caso, 90 sono stati gli sfollati.

(ANSA).