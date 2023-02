Rimprovera giovani che fanno rumore e viene picchiata

(ANSA) - GENOVA, 09 FEB - Una donna di 53 anni è stata aggredita ieri sera, mentre camminava in largo Merlo, da un ragazzo a cui aveva appena detto di non fare chiasso.

L'aggressore, secondo il racconto della donna, sarebbe un giovane straniero.

Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia locale e il 118. La donna è stata soccorsa e portata in codice giallo all'ospedale San Martino per le contusioni al viso e una ferita alla testa.

La vittima ha raccontato di aver visto un gruppetto di giovani stranieri che facevano rumore davanti a un bar e di aver chiesto loro di smetterla. Un ragazzo le si è avvicinato e le ha dato due pugni in faccia facendola cadere per poi fuggire.

Gli agenti hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza per ricostruire quanto accaduto. (ANSA).