Gioele Mazzone: "un'emozione"

(ANSA) - CENGIO, 04 FEB - "Sono davvero onorato di questo prestigioso riconoscimento. Poter entrare al Quirinale e conoscere personalmente il Presidente della Repubblica è motivo di grande gioia, e ringrazio davvero la Croce Rossa per aver segnalato il mio nome e poter così vivere un'emozione così intensa". Questo il commento a caldo del giovane Gioele Mazzone, 17 anni, il ragazzo di Cengio insignito dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella del titolo di Alfiere della Repubblica su segnalazione della Croce Rossa per il suo impegno nel comitato locale.

"Durante l'alluvione del 2016 che ha messo in ginocchio il mio paese ho seguito con molta attenzione l'instancabile lavoro della Croce Rossa e mi sono talmente appassionato da entrare a far parte del Comitato non appena ho raggiunto l'età per essere ammesso - racconta -. La mia grande passione è il campo ambientale, e ho iniziato a studiare sulla base dei dati forniti da Regione e Comune i dati storici delle piene del fiume, i punti critici, i fattori di rischio come le sponde basse o l'eccessiva quantità di terra che innalza il letto del corso d'acqua. Sono così riuscito a portare stime fondate per l'attività di prevenzione che le istituzioni stanno mettendo in campo". Studente del Liceo Calasanzio di Carcare, indirizzo Classico, diventerà maggiorenne il prossimo 19 luglio. Gioele è un ragazzo molto impegnato non solo come studente e come milite della Cri: nel tempo libero coltiva la passione per l'arte e suona chitarra e pianoforte. "È un orgoglio per il nostro Comitato Cri apprendere che uno dei nostri giovani volontari, Gioele Mazzone, è stato insignito di un così grande e riconoscimento - si legge in un post sui social del Comitato Cri di Cengio -. Il futuro della Croce Rossa è nelle mani dei tanti giovani che ogni giorno dedicano il proprio tempo con idee nuove sempre guidati dai nostri principi". (ANSA).