Sanità: S.Martino, riapre alle visite il reparto di Ostetricia

(ANSA) - GENOVA, 31 GEN - La Direzione Sanitaria dell'ospeale policlinico San Martino affiancata dai direttori dei reparti di Ostetricia, Neonatologia e Diagnosi Prenatale dell'Ospedale Policlinico San Martino, ha deciso di riaprire tutti i giorni alle visite, a partire da giovedì 2 febbraio, il reparto di Ostetricia. L'accesso sarà possibile per un solo caregiver al giorno per 10 ore. L'accesso sarà consentito previa compilazione e consegna di autocertificazione ma non saranno richiesti tampone e Green Pass.

A partire da giovedì 2 febbraio, sarà nuovamente concesso agli accompagnatori di accedere all'ambulatorio della Diagnosi Prenatale per assistere alle visite di controllo.

La decisione, si legge nella nota del Policlinico, è stata presa "a fronte della stimolante lettera rivolta alla Direzione Sanitaria da parte dei partecipanti al 'Corso di accompagnamento al parto' che si svolge al Punto Nascita". (ANSA).