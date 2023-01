Black out in galleria auto falcia ciclista e si allontana

(ANSA) - VENTIMIGLIA, 30 GEN - Un ciclista di 73 anni è rimasto gravemente ferito, stamani, dopo essere stato investito da un'auto all'interno della galleria Balzi Rossi (poco prima della frontiera con la Francia di Ponte San Ludovico), che al momento dell'incidente era buia a causa di un black out. Secondo quanto appreso, l'automobilista si è poi allontanato, ma non è chiaro se si tratti di un pirata della strada oppure se non si sia accorto dell'impatto, a causa della scarsa visibilità. A dare l'allarme è stato un automobilista francese che si trovava subito dietro, il quale ha visto il ciclista a terra e si è fermato per allertare i soccorsi. Ha detto di aver visto un'auto che lo ha urtato ma di non sapere né il modello né il colore.

L'uomo è stato trasferito d'urgenza all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Il trasbordo è avvenuto a bordo dell'elicottero Grifo, atterrato nel parco della Baia Benjamin. La bici era distrutta. (ANSA).