Segrete Tracce di Memoria torna in celle Torre Grimaldina

(ANSA) - GENOVA, 19 GEN - Taglia il traguardo della 15esima edizione Segrete-Tracce di Memoria, rassegna d'Arte contemporanea dedicata al ricordo della Shoah che ha il suo apice, come da tradizione, nella mostra che si è aperta oggi all'interno delle antiche celle della Torre Grimaldina di Palazzo Ducale a Genova.

Sette artisti - Cristian Biasci, Marcela Cernadas, Živa Kraus, Rachel Lee Hovnanian, Giovanni Ricci-Novara, Ttozoi, Johannes Vetter - provenienti da Italia, Germania, Croazia, Francia, Argentina e Stati Uniti, espongono le loro opere nel suggestivo scenario che dalla prima edizione fa da sfondo ed è parte integrante "di un'operazione artistica che si propone di tenere viva la Memoria della più grande tragedia del secolo scorso soprattutto nelle nuove generazioni, ormai distanti, anagraficamente, dai tempi bui della Seconda Guerra Mondiale" spiegano gli organizzatori. "Mai come in questo periodo storico, segnato da un nuovo sanguinoso conflitto entro i confini della vecchia Europa, assume un significato più ampio e universale di monito e condanna di tutte le guerre e le sofferenze che affliggono in tutto il mondo intere popolazioni vittime di eccidi, violenze, soprusi e discriminazioni per ragioni etniche, economiche e religiose" aggiungono. (ANSA).