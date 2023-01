Devastata la passeggiata di Ventimiglia, esplodono le polemiche

(ANSA) - VENTIMIGLIA, 18 GEN - La copertura della passeggiata a mare di Ventimiglia è stata distrutta, tra la serata di ieri e la scorsa notte, dalla potente mareggiata che si è abbattuta sul lungomare dell'estremo ponente.

Un destino più volte annunciato dall'allora minoranza consiliare di centrosinistra dell'ex sindaco Gaetano Scullino (civico, area centrodestra), che aveva contestato quel tipo di lungomare, proprio a causa dei rischi che avrebbe potuto correre in caso di mareggiate. Per recuperare su quel tratto i posti auto che altrimenti sarebbero stati eliminati infatti Scullino volle apportare una modifica al progetto varato durante la precedente amministrazione del precedente sindaco e, oggi, consigliere regionale Enrico Ioculano.

"Era chiaro a tutti che una ciclabile a sbalzo in un punto esposto alle mareggiate fosse una scelta irrazionale e sconsiderata - ha affermato Ioculano -. Spesso per la forza delle mareggiate la strada viene chiusa per la presenza di materiale da riporto dal mare: pensare che una struttura a sbalzo potesse resistere a tali intemperie era assurdo".

"Quando con gli altri consiglieri comunali e il Pd abbiamo invitato l'amministrazione Scullino alla riflessione, ci hanno risposto che eravamo negativi, ridendoci in faccia - ha aggiunto Ioculano- . Nel novembre 2021 ho presentato un'interrogazione in Regione in merito ma la Giunta Toti se n'è lavata le mani: i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Forse sarebbe il caso di attendere la messa in sicurezza del litorale prima di iniziare il successivo lotto di passeggiata a sbalzo".

Sul caso è intervenuto l'allora capo staff del sindaco Scullino, Marco Prestileo, che fu tra i promotori della passeggiata a sbalzo. "I danni, soprattutto sul tavolato, erano previsti stante la mareggiate eccezionale che vi è stata - afferma -. Non a caso proprio in quel tratto, da via Lamboglia a Via Dante, è prevista l'attuazione del progetto di protezione della costa. Nessuna novità, dunque, è successo quello che era previsto". (ANSA).