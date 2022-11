Calcio: Genoa; Blessin attende novità ma lavora a Pegli

Alexander Blessin guiderà la seduta di scarico prevista questo pomeriggio al Signorini e già in programma come di consueto. Il tecnico tedesco, sconfitto ieri a Perugia dall'ultima in classifica, rimane comunque in bilico e la società sta valutando l'eventuale sostituto ma non lo ha ancora esonerato ufficialmente.

Domani, secondo la tabella settimanale, la squadra dovrebbe usufruire del riposo settimanale prima della ripresa degli allenamenti, in vista della gara con il Cittadella di domenica al Ferraris, prevista per mercoledì. E proprio la prossima seduta potrebbe vedere al Signorini un nuovo tecnico anche se al momento di sicuro ci sono solo i due punti nelle ultime quattro gare e una lunga lista di possibili nuovi allenatori. (ANSA).