La storia dei presepi in mostra al Museo dei Cappuccini a Genova

(ANSA) - GENOVA, 22 NOV - Il museo dei Cappuccini di Genova ospita la mostra 'I presepi dei Cappuccini', che sarà inaugurata giovedì 24 alle 16. L'esposizione, curata da Daphne Ferrero e Luca Piccardo, vuole essere un omaggio alla storia del presepe.

Da quello più aristocratico della scuola genovese di Anton Maria Maragliano, fino alle forme più popolari rappresentate dai ''macachi" di Albisola (Savona) o dai "santon" di Marsiglia. La mostra, che resterà aperta fino al 2 febbraio del 2023, è inserita nel circuito Genova per Rubens. Attraverso l'evolversi dei presepi, si vede anche l'evolversi e i cambiamenti della società. Si passa così della contadinella sorridente al pastore barbuto del settecento, alle statuine di terracotta della fine dell'ottocento. Ad impreziosire l'esposizione, ci sarà una galleria d'arte dedicata alla Sacra Famiglia con dipinti di pittori del XVI-XVII secolo tra i quali Giovanni Battista Paggi, Pellegro Piola, Giovanni Battista Casoni. Come ogni anno è possibile ammirare il presepe meccanico di 40 metri quadrati costruito a partire dagli anni 30 del '900 dall'artigiano di Carmagnola (TO) Franco Curti, considerato oggi uno dei più antichi d'Italia nel suo genere.

