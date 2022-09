Funivie: Mims revoca concessione, atto previsto

(ANSA) - SAVONA, 23 SET - Come previsto, a seguito del decreto-legge infrastrutture recentemente convertito in legge, la Direzione Generale Trasporto Pubblico Locale del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili ha revocato per decadenza la concessione alla Funivia Savona - San Giuseppe di Cairo. La riconsegna dovrà avvenire entro 60 giorni, cioè entro il 21 novembre 23. Lo rende noto l'azienda.

Funivie Spa aveva a suo tempo reso noto "come tale concessione non potesse più essere ritenuta valida, a causa del fermo degli impianti che continua dal novembre 2019", quando a causa del maltempo la linea venne danneggiata. "La società, che da novembre 2019 ad oggi, seppure in liquidazione, ha continuato a mantenere le attività di servizio pubblico (manovra e parco) - auspica che si possa procedere velocemente alla riconsegna del compendio all'Autorità Portuale, dato che ad essa sono state assegnate risorse economiche che mettono in sicurezza l'organico fino ad ora mantenuto. Poiché i lavori di ripristino non sono ancora iniziati - dichiara Paolo Cervetti, liquidatore della società - sarà indispensabile prorogare la cassa integrazione in scadenza il 17 novembre 2022. E' opportuno che l'Autorità portuale si attivi velocemente per il trasferimento, magari verso una delle sue società (come previsto dal decreto). Dal punto di vista operativo l'organizzazione delle funivie è completamente autonoma, e abbiamo già dato piena disponibilità alle autorità per espletare le pratiche . Il Mims - conclude Cervetti - ha anche invitato Funivie S.p.A. ad una composizione bonaria delle vertenze con la società, a riprova della trasparenza e della buona fede cui abbiamo da sempre impostato la gestione di questa complessa vicenda che, speriamo, possa sfociare in un rilancio dell'infrastruttura". (ANSA).