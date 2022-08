A 17 anni spaccia hashish, arrestato da Polizia locale

(ANSA) - GENOVA, 17 AGO - Un ragazzino genovese di 17 anni è stato arrestato dalla Polizia locale perché trovato in possesso di un etto di hashish. Il minorenne è stato identificato durante un controllo per schiamazzi ed era in compagnia di alcuni coetanei e quindicenni, tutti residenti nel quartiere. Quando la Polizia locale è arrivata il giovane aveva uno spinello e nella borsa l'hashish diviso in tre parti e un bilancino oltre a 290 euro in contanti. Il ragazzo ha rifiutato di dire dove e da chi avesse preso sostanza stupefacente. Continuano le indagini della Polizia locale per scoprire da chi abbia acquistato la sostanza, sequestrata insieme ai soldi e al bilancino. (ANSA).