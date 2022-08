La regata delle Repubbliche marinare sarà a Pisa l'11 settembre

(ANSA) - PISA, 12 AGO - Il prossimo 11 settembre Pisa ospiterà la 67/a edizione della Regata delle Antiche Repubbliche Marinare, la manifestazione di rievocazione storica, nata sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica, che vedrà sfidarsi nelle acque dell'Arno imbarcazioni di Pisa, Genova, Venezia e Amalfi. A un mese dall'evento il Comune ha lanciato la campagna di comunicazione collocando in alcuni luoghi della città i totem di promozione, in alcuni casi accompagnati dalla riproduzione del galeone pisano per invitare turisti e pisani a scattarsi una foto ricordo da socializzare con la scritta #Regatarepubblichemarinare2022.

La 67/a edizione è doppiamente straordinaria in quanto è la prima volta nella storia della regata di una gara settembrina e di una doppia edizione nello stesso anno. La scelta era stata presa nella primavera scorsa dal Comitato generale delle Antiche Repubbliche, composto dalle quattro città per recuperare l'edizione del 2020 rinviata a causa della pandemia. La sfida remiera si disputerà sulla distanza dei 2.000 metri e l'appuntamento sarà preceduto dal corteo storico, durante il quale sfileranno sui Lungarni i figuranti chiamati a rievocare momenti e personaggi della storia di ciascuna repubblica marinara. Inoltre "sarà possibile - spiega l'amministrazione - collegarsi tramite un QRCode a un indirizzo web per partecipare a un gioco che con semplici domande invita alla scoperta delle curiosità della Regata".

Sui social del Comune e di Pisa Turismo è stato pubblicato il primo post della campagna digitale che proseguirà tutto il mese.

Nei prossimi giorni è pianificata la campagna affissioni.

(ANSA).