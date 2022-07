Bucci: 'Prima auto nel tunnel subportuale a maggio 2027'

(ANSA) - GENOVA, 28 LUG - "Entro aprile 2023 partiamo con l'iter, entro giugno 2027 la prima macchina potrà percorrerlo.

Anzi, diciamo maggio 2027, perché a giugno ci saranno le elezioni". Lo ha dichiarato il sindaco di Genova Marco Bucci durante 'Primo Piano' su Telenord, parlando del tunnel subportuale. E parlando delle opere in città il sindaco ha aggiunto: "Entro l'anno vogliamo instradare tutti i progetti programmati per i 6 miliardi che dobbiamo spendere, ma nel mio secondo mandato non voglio solo concludere questi lavori: la mia azione di governo guarda oltre".

Il sindaco è tornato a parlare anche della firma sulla lettere dei sindaci per il sostegno a Draghi nei giorni della crisi di governo: "La rifiremerei. Ogni città ha bisogno del supporto del governo dal punto di vista economico, finanziario e anche amministrativo per le pratiche da sbrigare. Ecco perché serviva stabilità, anche per Genova. Se ci sono rischi di rallentamento, bisogna tirarsi su le maniche perché rallentare la crescita sarebbe un disastro".