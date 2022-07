Confindustria, Genova cresce ma segni di rallentamento

(ANSA) - GENOVA, 22 LUG - L'economia genovese nel primo semestre del 2022 presenta ancora indicatori in crescita, ma dietro le quinte si intravvedono segnali di rallentamento. Confindustria Genova intitola il consueto rapporto sugli indicatori economici "L'apparenza (purtroppo) inganna". Il fatturato aumenta trainato dai prezzi, mentre produzione e ordini sono ancora in crescita ma rallentano. I numeri sono positivi: fatturato Italia in crescita del 6,9%, estero del 7,7%, ordini Italia +2,6%, ordini estero +3%, prezzi di vendita +5,2%, costo del lavoro +1,8%, occupati in organico +0,7%. Ma sono da interpretare e cambiano a seconda dei settori, vanno dal boom delle aziende della distribuzione di energia, con un fatturato Italia che segna +47,5% ed estero +50% , all'industria manifatturiera dove la produzione registra ancora un incremento ma solo dello 0,48% e le commesse da clienti italiani sono cresciute del 4,8% e dagli stranieri del 6,1%, ma in alcuni segmenti importanti, come la cantieristica, segna una flessione degli ordini e nell'impiantistica meccanica la produzione cala del 4,3% rispetto al primo semestre 2021.

"Le aziende genovesi hanno espanso le attività economiche, ci sono stati progressi su fatturato, ordini e, moderatamente, sulla produzione in deciso aumento ma se analizziamo meglio queste voci vediamo che gli ordini per le piccole e medie aziende sono in calo, la produzione tiene ma il fatturato alto è trainato fondamentalmente dal rialzo dei prezzi. Infatti i più alti costi di energia e materiali stanno cominciando a riflettersi sui prezzi di vendita, il che limita, ma non evita, l'erosione dei margini lordi delle imprese manifatturiere" spiega Giacomo Franceschini, responsabile dell'ufficio studi di Confindustria Genova.

Crescono logistica a trasporti (fatturato +20,3% Italia, +12,9 estero) con margini lordi in aumento e prosegue la risalita del turismo (italiano +38,6%, ed estero +88,1%), bene finanza e assicurazioni e sanità. Le prospettive delle aziende genovesi per la seconda parte del 2022 sono di un'ulteriore espansione di fatturato e ordini, ma in un "trend di rallentamento e deterioramento del quadro economico e delle attese di imprese e famiglie". (ANSA).