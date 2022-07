Calcio: un buon Genoa perde 1-0 col Mallorca

Un buon Genoa esce sconfitto nel test nel ritiro austriaco di Bad Haring al cospetto di un Mallorca che capitalizza nella ripresa con Lago Junior al 73' una delle pochissime occasioni di un match non particolarmente spettacolare. Un test comunque utile per la squadra di Blessin, ancora imballata dagli allenamenti ma già in grado di far vedere un'anima tattica col 4-2-2-2 provato dal mister tedesco ad inizio gara. Tra i pali Martinez (Semper non era disponibile), Vogliacco e Bani coppia centrale di dfiesa e Hefti e Pajac sulle corsie laterali. Poi Frendrup e Badelj pochi metri più avanti con Portanova e Gudmundsson invece in appoggio alla coppia offensiva formata da Ekuban e Coda. Dopo l'intervallo girandola di sostituzioni con l'ingresso anche di Czyborra, Dragusin, Galdames, Jagiello, Melegoni e Yeboah.

Nel pieno della preparazione, il Genoa ha pagato dazio rispetto al Mallorca che gioca in Liga ed è più avanti negli allenamenti. Non si è vista però la differenza di categorie, anzi i rossoblù hanno condotto più a lungo il gioco costruendo anche qualche buona occasione con Coda e Favilli. Prossimo test il 27 con la Lazio, il 28 il Genoa lascerà l'Austria. (ANSA).