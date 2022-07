Esami e visite prenotabili online in Liguria con Prenotosalute

(ANSA) - GENOVA, 18 LUG - Entro fine 2022 tutte le prenotazione sanitarie in Liguria saranno prenotabili online con un click impiegando al massimo un minuto e mezzo di tempo. Lo annunciano il presidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti e l'amministratore unico di Liguria Digitale Enrico Castanini presentando la nuova piattaforma 'Prenoto Salute' (prenotosalute.regione.liguria.it).

Il servizio partirà dal 29 luglio con la possibilità per i cittadini di prenotare la diagnostica e gli esami radiologici che costituiscono il 40% delle prestazioni sanitarie prenotate al Centro Unificato di Prenotazione (Cup) per un totale di 506 tipologie diverse. L'avvio sarà completato attraverso altre due fasi di rilascio (esami di laboratorio e prime visite specialistiche) nei mesi successivi, raggiungendo così entro fine 2022 il 100% delle prestazioni attualmente prenotabili dal cittadino tramite Cup per un totale di oltre 1.000 tipologie.

"La nuova piattaforma è un nuovo strumento di innovazione dei servizi sanitari fornito da Regione Liguria grazie all'importante lavoro svolto da Liguria Digitale - sottolinea Toti - Dopo la risposta altamente positiva dei cittadini verso 'Prenoto Vaccino', dal 29 luglio i liguri potranno prenotare le prestazioni in maniera facile e intuitiva attraverso smartphone, computer o altri dispositivi elettronici, senza dimenticare comunque che saranno sempre attivi Cup e farmacie per chi preferisce invece continuare a utilizzare il metodo tradizionale". Secondo Castanini "per la sanità ligure si tratta di un grande passo avanti verso la digitalizzazione e l'innovazione dei servizi sanitari". (ANSA).