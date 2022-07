Anziano ciclista travolto da un'auto a Savona, deceduto

(ANSA) - SAVONA, 18 LUG - Un anziano di 86 anni residente a Savona è morto per le ferite riportate dopo che, in bicicletta, è stato travolto da un'auto in corso Mazzini a Savona.

L'incidente è avvenuto la notte scorsa, poco prima di mezzanotte. Sul posto sono intervenuti i volontari della Croce bianca di Spotorno, il personale del 118 e gli agenti della Polstrada per verificare la dinamica dell'incidente: l'anziano in bicicletta è sttao travolto da un'utilitaria che viaggiava in direzione del porto. I soccorritori, purtroppo, non hanno potuto far altro che constatare il decesso del ciclista (ANSA).