Al Porto Antico inaugurata la Blue clean water di Rotelli

(ANSA) - GENOVA, 18 LUG - È stata inaugurata Blue Clean Water l'opera dell'artista Marco Nereo Rotelli, che in parte arriva dalla Biennale di Venezia, ed è ora installata sul pontile dell'Isola delle chiatte al Porto Antico.

L'evento è inserito nell'ambito di Biofilia - Biennale Arte e Ambiente.

A seguire si è svolto il seed organizzato dall'Istituto Italiano di Architettura e Fondazione Giordano: un talk show a tre sul tema Il mare e le energie della natura, con il filosofo Simone Regazzoni, la docente universitaria e manager Paola Girdinio e il cultural manager del Comune di Genova Maurizio Gregorini.

Questa la descrizione dell'opera: lLa via al Mare Fabrizio de André si trasforma in un luogo dello stupore, con la presenza di una gondola, carica di detriti raccolti nei fondali della laguna veneziana (grazie all'azione dei Gondolieri Sommozzatori Volontari di Venezia) e dipinti di blu Klein, affiancata da un grande schermo che la proietta nel metaverso. L'opera è adagiata su un tappeto di gomma riciclata a forma di goccia, sul quale è intarsiato un verso di Eugenio Montale. Vari elementi compongono l'installazione di Rotelli, che investe sulla bellezza estetica della gondola caricandola di significati e incaricandola di un viaggio nel mare aperto della vita per un messaggio poetico ed etico che fluisce anche nel metaverso. (ANSA).