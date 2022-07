Liguria, sale tasso positività al Covid, stabili le Intensive

(ANSA) - GENOVA, 17 LUG - Sale al 24,08% il tasso di positività in Liguria, oltre 2 punti percentuali in più rispetto al dato nazionale a fronte di 7.300 test eseguiti tra molecolari e antigenici. I nuovi casi positivi sono 1.758. Stabili le intensive, sono 11 come ieri, leggero aumento dei ricoverati che oggi sono 425, 11 in più rispetto a ieri.

Cala il numero delle persone in isolamento domiciliare: sono 23.249. 233 in meno rispetto a ieri. Il bollettino di Regione Liguria, redatto quotidianamente in base ai dati flusso Alisa-Ministero, riporta di due decessi, un uomo di 82 anni e una donna di 92 anni avvenuti entrambi all'ospedale di Sarzana.

Il totale dei decessi da inizio pandemia è di 5.386. (ANSA).