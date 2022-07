Jova beach party, Jovanotti sul palco celebra un matrimonio gay

(ANSA) - GENOVA, 17 LUG - Durante il Jova Beach party, iniziato poco prima delle 16 con l'esibizione di alcuni gruppi presentati da Jovanotti, il cantautore romano ha 'celebrato' sul palco il suo primo matrimonio gay. Sara e Silvia "unite nell'amore" ha detto il musicista, sono genovesi e registreranno l'unione civile il 4 agosto a Genova.

Silvia e Sara, fidanzate da 16 anni, sono state “unite nell’amore” dal cantante: un gesto simbolico in attesa dell’unione civile vera e propria che avverrà a Genova il 4 agosto. Le due donne, una logopedista e un’insegnante di sostegno della scuola primaria, si sono conosciute sui campi di pallavolo: una era allenatrice dell’altra. “All’inizio abbiamo vissuto il nostro amore all’oscuro - hanno raccontato visibilmente commosse dal palco - come accade in una comunità non ancora pronte per l’amore puro”. Per loro l’applauso della folla e l’augurio di Jovanotti di poter essere “libere e se stesse”.