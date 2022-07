Tar Liguria dà ok al Mic, dipinto di Burri resti in Italia

Sono legittimi gli atti con cui il ministero della Cultura ha negato a privati l'autorizzazione per l'uscita in via definitiva dal territorio nazionale (sotto forma di attestato di libera circolazione) del dipinto a olio su tela "Texas" di Alberto Burri, datato 1945 e avente un valore dichiarato di 900mila euro. Lo ha stabilito il Tar della Liguria respingendo il ricorso di Ingad Trust S.r.l., in qualità di trustee del What Trust a cui appartiene l'opera che un decreto del presidente della Commissione regionale per il patrimonio culturale della Liguria nel 2021 ha dichiarato di interesse culturale e quindi meritevole di tutela speciale.

"Nel caso in esame, il diniego e l'allegata relazione storico-artistica evidenziano prioritariamente 'il carattere di assoluta rarità del dipinto nell'ambito del percorso artistico dell'autore' (trattandosi, in sostanza, della sua 'opera prima'), ma formulano anche un giudizio positivo relativamente alla qualità artistica, sotto il profilo della capacità espressiva, di un'opera che "contiene in nuce … i presupposti di una ricerca sulla materia che connoterà l'intero percorso artistico di Burri" spiega il Tar nella sentenza -. La relazione storico-artistica contiene una minuziosa ricostruzione delle vicende legate alla realizzazione del dipinto ed illustra esaustivamente le ragioni che ne dimostrano "il valore di unicum" nel percorso artistico dell'autore, trattandosi di una testimonianza molto rara dei suoi esordi "quando Burri si scoprì artista in quel campo di prigionia statunitense durante la seconda guerra mondiale". (ANSA).