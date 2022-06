Al Suq Festival di Genova 45 mila presenze

(ANSA) - GENOVA, 26 GIU - Il 24° Suq Festival chiude con una stima di circa 45.000 presenze, un successo provato dalle oltre 50.000 stoviglie compostabili smaltite in 10 giorni di manifestazione, dal 17 al 26 giugno al Porto Antico di Genova e in altri luoghi della città. A questa edizione hanno partecipato 95 ospiti con 30 paesi rappresentati. Questa edizione ha riproposto anche il bazar dei popoli sotto il tendone di Piazza delle Feste ed è stata segnata dalla visita dell'arcivescovo Marco Tasca. Si consolida il numero degli spettatori del Teatro del Dialogo con circa 1.000 biglietti venduti. Il budget complessivo è di 155.000 euro, solo per il 30% co-perto da finanziamenti pubblici.

«Il Suq - dichiara la direttrice Carla Peirolero - assolve sempre la funzione per cui è nato: fare incontrare le persone in un'atmosfera di convivialità, superando le differenze culturali e generazionali. Si respira un senso di solidarietà e in qualche caso anche di confidenza".

Tre le botteghe di artigianato e le otto cucine del mondo, si sono tenuti incontri, concerti, laboratori per bambini, danze, spettacoli. Per rimanere sul piano dell'azione e della praticità, la guerrilla cleaning organizzata in collaborazione con Cittadini Sostenibili per liberare dai resti dei fumatori disattenti, ha portato alla raccolta di 25.000 mozziconi di sigarette. (ANSA).