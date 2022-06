Covid: in Liguria di nuovo oltre 10 mila persone in isolamento

(ANSA) - GENOVA, 24 GIU - In Liguria sono di nuovo oltre 10 mila le persone in isolamento domiciliare il per il covid. In particolare sono 10216, 350 in più rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore sono 1.277 i nuovi casi. Il totale dei positivi sale così a 13250, 504 in più di ieri. I guariti sono 773. I nuovi positivi sono emersi da 5991 tamponi (1112 molecolari e 4879 test rapidi). Il tasso di positività è del 21,3% mentre a livello nazionale è del 23,4%. I nuovi contagi sono 641 nell'area di Genova, 199 nello Spezzino, 164 nel Savonese, 126 nel Tigullio, 143 nell'Imperiese, quattro non sono residenti in Liguria. Diminuiscono le ospedalizzazioni: sono 157 (3 in terapia intensiva), 3 in meno rispetto a ieri. Non si registrano decessi. I morti da inizio pandemia sono 5349. Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 243 dosi di vaccino. (ANSA).