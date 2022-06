Maturità: tranquillità animo Seneca estratta in liceo Genova

Un estratto del 'De tranquillitate animi' del filosofo Lucio Anneo Seneca: è la versione della seconda prova scritta di Latino dell'esame di maturità 2022 indicata al liceo classico statale Andrea D'Oria di Genova. Lo conferma uno studente uscito in anticipo dalla prova di esame. Sono state sette le sezioni del D'Oria a partecipare all'esame per un totale di circa 180 studenti. La commissione interna dei professori di Latino hanno deciso di uniformare la prova per tutti.

La seconda prova è stata elaborata per la prima volta dalla commissione interna, non è stata uguale per tutte le scuole, dopo due anni nei quali i maturandi hanno affrontato un solo maxi-orale a causa del covid. Era dal 1999, con l'introduzione del nuovo esame di Stato, che non accadeva. (ANSA).