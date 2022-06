Spezia riscatta Agudelo, Reca e Bourabia

Triplo acquisto per lo Spezia, che presto annuncerà il nuovo allenatore Luca Gotti. Il club ligure ha perfezionato gli acquisti a titolo definitivo di Kevin Agudelo dal Genoa e si appresta a fare altrettanto con Mehdi Bourabia dal Sassuolo e Arkadiusz Reca dall'Atalanta.

Tutti e tre erano arrivati durante la sessione di calciomercato estiva 2021 con la formula del prestito e la clausola di riscatto a fine stagione. Per arrivare ad Agudelo, lo Spezia ha versato 2,5 milioni di euro nelle casse del Genoa, che non è intenzionato a far valere la contro-opzione da 5 milioni di euro per trattenere il colombiano. Per Bourabia e Reca il riscatto è diventato obbligatorio dopo poche presenze nello scorso campionato di serie A e sarà ratificato entro il 30 giugno. Non è stata invece attivata la clausola di riscatto di Rey Manaj dal Barcellona, per il quale sarebbero stati necessari 2,7 milioni di euro. L'ingaggio dell'attaccante albanese è ritenuto in questo momento troppo alto per le casse della società. Ritorna allo Spezia anche Elio Capradossi, che ha giocato in prestito alla Spal in serie B. (ANSA).