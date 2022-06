Festival della Parola, premio 'Futura' a Pietro Grasso

(ANSA) - CHIAVARI, 04 GIU - Gli studenti delle scuole medie inferiori e superiori di Chiavari hanno assegnato il premio 'Futura' a Pietro Grasso, ex procuratore nazionale antimafia e ex presidente del Senato. Il premio è stato assegnato nell'ambito del Festival della Parola in corso a Chiavari. Dopo aver letto i suoi libri, in particolare il recente 'Il mio amico Giovanni' (scritto assieme ad Alessio Pasquini) e 'Paolo Borsellino parla ai ragazzi', entrambi editi da Feltrinelli, gli studenti chiavaresi hanno deciso di assegnargli il premio Assegnato anche il premio 'Ambasciatore della Parola', destinato a personalità che hanno saputo distinguersi in ambito culturale, artistico o scientifico. I vincitori sono stati scelti tra chi, nel corso degli anni, ha dimostrato di essere dotato di una non comune capacità espressiva e divulgativa, caratterizzando il proprio lavoro con una particolare cifra espressiva e attenzione alla realtà. Quest'anno, partendo dal presupposto che la parola-chiave del Festival 2022 è 'Ostinazione', il premio è stato assegnato a Vincenzo Mollica e Elisabetta Sgarbi. Questa la motivazione: "Cinefilo, musicofilo, fumettologo, Vincenzo Mollica è stato per decenni una presenza fissa agli Oscar, a Cannes, Venezia, Sanremo e ovunque succedesse qualcosa di importante nel campo dello spettacolo.

Anche se deve fare i conti ogni giorno con Parkinson, diabete e cecità, non ha perso la voglia di vivere e l'ironia. Infatti, afferma: "Adesso che non vedo più una minchia mi sono scelto gli occhiali più belli, quelli di mia moglie e di mia figlia Caterina". Per tutti sarà sempre 'DoReCiakGulp' e Vincenzo Paperica". A Elisabetta Sgarbi sarà invece consegnato nel corso di una serata organizzata in suo onore il prossimo ottobre.

Il premio è assegnato da una commissione coordinata dal giornalista Massimo Poggini e composta dai giornalisti Massimo Cotto, Pierluigi Senatore, Emilio Targia e Marinella Venegoni.

(ANSA).